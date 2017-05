Willem Janssen kopt Utrecht in extra tijd langs Vitesse

UTRECHT - Bekerwinnaar Vitesse speelde zondagmiddag tegen FC Utrecht. Echt veel om het lijf had de wedstrijd niet, toch was het zuur dat Vitesse verloor. De goal viel in blessuretijd van een verder tamme wedstrijd.

90+1: Ongelofelijk. 1-0 voor Utrecht. Uit de laatste corner van de wedstrijd kopt Willem Janssen binnen. Het is meteen daarna afgelopen.

90' Nog een minuutje extra dan zit het erop. Deze wedstrijd die gespeeld moest worden, maar nauwelijks relevant was.

86' Nog bijna 0-1. Adje Houdini gooit de trucendoos open en levert een mooie voorzet, maar Rashica kan niet lekker uithalen.

78' We zitten in de slotfase. Vitesse af en toe dreigend, met name over de rechterkant via Rashica.

73' Enorme kans Van Wolfswinkel, hij duikt alleen op voor doelman Jensen maar schiet tegen de keeper aan. Had de 0-1 moeten zijn.

69' Vitesse komt helemaal niet meer aan voetballen toe, maar heeft het ook niet echt moeilijk. Room moest net even redding brengen op een schot van Ayoub van een meter of twintig. Dat deed hij prima.

59' Bijna een goal nu voor Utrecht. Maar Room en Diks zorgen er met vereende krachten voor dat het 0-0 blijft. Goed gedaan door Room en alert van Diks.

57' 'Excelsior is de club van Rotterdam zingt het thuispubliek.' Ze houden ook bij wat er elders gebeurd op de velden. Ondertussen leunt Henk Fraser relaxed tegen de boarding. Geen stress.

51' Iedereen was het er in de rust wel over eens dat de dames die namens een sponsor in mantelpakje het veld op kwamen, het hoogtepunt van de middag tot nu toe waren.

46' Vitesse stond als eerste weer op het veld voor de tweede helft. Tighadouini is erin gekomen voor Nathan.

45' Het is bijna rust. Beide teams benutten de kansen die ze krijgen niet optimaal en dus staat het nog altijd 0-0.

34' Vrije trap Lewis Baker gaat over. Nu heeft Vitesse weer een iets betere fase.

31' De fans van Vitesse laten zich af en toe horen. Geen aanleiding om luid te zingen en misschien zijn de kelen ook nog een beetje schor van vorig weekend?

28' Oei! Nu wel een grote kans voor de thuisploeg. Haller schiet met links wild over vanaf de rand van de zestien meter. Het blijft 0-0.

22' Boze twitteraars klagen over de haperende live-uitzending van FOX. Bij deze kunnen we melden: jullie hebben weinig gemist. Zojuist een kopbal van Utrechter Kerk die Room makkelijk kon pakken.

13' Nu een gevaarlijk schot uit de draai van Ricky van Wolfswinkel. Jensen krijgt er de vingertoppen tegen, maar het lijkt een kwestie van tijd dat Vitesse een doelpunt maakt.

11' Van Wolfswinkel loert op zijn kansen, hij was er weer langs maar bereikte Rashica niet. Van Wolfswinkel die enkele succesvolle jaren kende in Utrecht als spits van de FC.

7' Door gegrabbel van Jensen krijgt Rashica een mooie kans. Hij schiet te slap in.

5' Kansje voor Vitesse. Lewis Baker brengt de bal uit een vrije trap vanaf de rechter kant van het veld gevaarlijk voor het doel, maar er is niemand bij de Arnhemmers die de bal voldoende kan raken om het keeper Jensen moeilijk te maken.

14:30 Het is tijd om te beginnen!

14:25 Nu staan er dames in mantelpakjes op het veld. En de sproeiers staan ook nog aan. Koren op de molen van de fans

14:00 De spelers krijgen bij het betreden van het veld een groot applaus van de uitfans. Een enkele Utrechtfan roept boeh!

De opstelling van Vitesse vandaag, logischerwijs zonder de geblesseerde Leerdam:

VItesse: Room, Diks, Miazga, Kashia, Kruiswijk; Nakamba, Foor, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Nathan