WEHL - Twee wielrenners zijn zondagmiddag hard ten val gekomen op de Keppelseweg in Wehl, bij Doetinchem.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om medische assistentie te verlenen.

De wielrenners zijn vervolgens per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De aard van hun verwondingen is niet bekend, ook de oorzaak is nog niet duidelijk.

