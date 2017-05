Auto over de kop; meerdere wielrenners gewond

VELP - Een auto is zondag over de kop geslagen op de Beekhuizenseweg in Velp. Daarbij zijn twee wielrenners lichtgewond geraakt, meldt de politie.

Het gebeurde toen de wielrenners bezig waren aan een afdaling van de Posbank. Een van beiden werd aangereden door een auto. Hij tikte een andere wielrenner aan, waarna beiden ten val kwamen. De auto reed vervolgens tegen een boom en sloeg over de kop, aldus de politie. Een traumahelikopter was ter plaatse, evenals meerdere ambulances. De wielrenners hadden schaafwonden en zijn ter plaatse behandeld in een ambulance. De automobilist was ongedeerd. Hij is aangehouden voor nader onderzoek om te zien of hij onder invloed was van drank of drugs. Zie ook: Wielrenner gewond aan hoofd na valpartij

