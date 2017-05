NIJKERK - Een wielrenner is zondagmorgen hard ten val gekomen in Nijkerk. Hij liep daarbij een flinke hoofdwond op.

Het ongeluk gebeurde op de Samuel Gerssenlaan. De man sloeg door onbekende oorzaak over de kop en belandde hard op het wegdek.

Hij is overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen. De traumahelikopter was opgeroepen, maar bleek niet nodig te zijn.