Slachtoffer (32) steekpartij zwaargewond

ARNHEM - Het slachtoffer van de steekpartij in de Arnhemse wijk Klarendal zaterdagmiddag is een 32-jarige Arnhemmer. Dat meldt de politie. Hij raakte ernstig gewond. Een 42-jarige man uit Arnhem is aangehouden als verdachte.

Na de steekpartij is het slachtoffer nog naar het winkelcentrum aan de Klarendalseweg gelopen om hulp te vragen. Er kwam een ambulance die hem naar het ziekenhuis heeft gebracht.

De 42-jarige verdachte zocht zelf contact met de politie. Hij is even later in de buurt gearresteerd. De man wordt verdacht van zware mishandeling. Hij zit vast.

De politie had enkele straten deels afgezet voor sporenonderzoek. Daarbij is onder meer een steekwapen in beslag genomen. In de Johannastraat is zaterdagmiddag buurtonderzoek gedaan. De politie zoekt getuigen van het steekincident.

De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend.

Zie ook: Gewonde bij steekincident in Arnhemse wijk Klarendal