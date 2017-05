Een kaarsje voor plotseling overleden Leny

ARNHEM - In het radioprogramma Zin in zondag sprak Daan Hartgers met de dochters van een vorige week plotseling overleden trouwe luisteraar van Radio Gelderland. Leny van Rooijen stierf op 75-jarige leeftijd. De laatste jaren van haar leven woonde de geboren Gelderse in Meppel.

Daan sprak telefonisch met Christel en Juliëtte; Christel woont in Atlanta in de VS en Juliëtte een stuk noordelijker, in het Canadese Edmonton. 'We zagen elkaar elke zondag op Skype', aldus de twee dochters. 'En elk jaar gingen we naar haar of kwam ze bij ons.'

Leny's derde kind, een zoon, woont in Slowakije en werkt in het Oostenrijkse Kaprun als kok.

Het gesprek in Zin in Zondag:

Leny van Rooijen was in 2016 nog te horen op Radio Gelderland, ze won een DAB+ radio.

Frank van Dijk sprak met haar:

In Zin in Zondag brandt Daan Hartgers elke zondagmorgen een kaarsje voor mensen die bijvoorbeeld een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wie bij Zin in Zondag ook een kaarsje wil branden voor een dierbare kan een mailtje sturen: kaarsje@gld.nl.