NEC wint weer eens, maar heeft er nog weinig aan

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - NEC wist zondag te winnen van AZ, dat betekende goed nieuws na 12 nederlagen in 13 wedstrijden. Toch kon er geen grote glimlach vanaf in Nijmegen. Want ondanks de winst kroop NEC geen plekje naar boven. Dat kwam doordat Sparta en Roda JC ook wisten te winnen. Dat betekent dat de strijd om wie de play-offs voor degradatie gaat spelen, volgende week pas wordt beslist. Dan speelt NEC bij SC Heerenveen.

90' Afgelopen! 90' Drie minuten extra! 89': GOAL! Taiwo kopt NEC naar de 2-1, dat kan wel eens een cruciale treffer zijn. 86' Ook nog de wissel Mauk voor doelpuntenmaker Von Haacke. 85' Alles of niets wordt er gezongen in de Goffert. Daar geeft trainer Ron de Groot gehoor aan, hij brengt spits Taiwo voor Golla. 82' NEC probeert nog even aan te zetten, maar de ploeg die al zo moeilijk scoort komt maar amper het strafschopgebied van AZ in. 77' Kan NEC nog wat klaarspelen tegen de tien man van AZ? De Nijmegenaren komen maar moeilijk tot schietkansen. 70' Messaoud probeert het nog eens voor NEC, maar zijn schot wordt geblokt. 65' Ondertussen slecht nieuws vanuit Rotterdam voor NEC. Concurrent Sparta komt op 1-0 tegen FC Twente. 60' Haps gaat er vanaf na een harde tackle op Messaoud. Hij krijgt de rode kaart van scheidsrechter Kamphuis. 59' Het talent Ferdi Kadioglu komt in de ploeg bij NEC. De Fransman Mayi gaat er vanaf. 57' Ondertussen wordt er hard gelachen hier op de tribune om de tussenstand bij Feyenoord. Excelsior lijkt de ploeg nog van het kampioenschap af te houden, want het staat daar 2-0. 55' Grot ontvangt applaus, want hij weet een duel van Vlaar te winnen na een lange bal, maar de corner die hij er mee wint levert niks op. 50' Mocht het onrustig worden na afloop, dan staat er in ieder geval al genoeg politie klaar. 46' Beide ploegen zijn er weer! We gaan dus weer door. 45' Rust! 45' Dumic dichtbij de 2-1 na een geweldig afstandsschot. Krul tikt de bal net over de goal. 44' Oud-NEC'er Alireza Jahanbakhsh zet AZ weer op 1-1 na goed doorzetten van Joris van Overeem. De aanvaller juicht overigens niet na alweer zijn derde goal tegen zijn oude ploeg. 42' Dat biertje zal ongetwijfeld goed smaken nu voor de NEC-aanhang. 40' Ondertussen jaagt NEC door op de 2-0. Golla was heel dichtbij de 2-0, maar het blok van de AZ-verdediging was goed. 31' Nu zet AZ weer wat meer aan. Dat moet ook wel als de Alkmaarders wat willen bereiken. 29' GOAL! NEC komt op voorsprong tegen AZ. Een goede aanval eindigt bij Julian von Haacke, die de bal over AZ-keeper Krul stift. 27' Trainer Ron de Groot inspireert zijn spelers tijdens een drinkpauze. 22' Nu de eerste echte kans voor NEC! Grot mag door na een lange bal en gaat alleen op AZ-doelman Krul af. Op het moment dat hij achterhaald wordt, schiet de aanvaller snel. Alleen pakt Krul die bal simpel op. 20' Oud-NEC'er Rens van Eijden schoot een paar minuten geleden een bal zomaar over de zijlijn. Wel typerend voor deze wedstrijd. 19' Het niveau is nog niet goed, maar NEC komt wel wat dichter bij de goal van AZ. 13' Messaoud ramt die bal alleen bijna het stadion uit. Kans verkeken. 12' Groeneveld heeft een actie binnendoor, maar wordt neergelegd. NEC krijgt een vrije trap op een mooie positie. 7' NEC komt de eerste paar minuten nog niet van de eigen helft af. Keeper Delle hing al in de netten, de ballen nog niet. 3' Kévin Mayi staat voor het eerst in twee maanden weer eens in de basis. Kan de spits, die al vier doelpunten maakte, het verschil maken? 1e min: We zijn begonnen! 14.30 De spelers komen het veld op. Kan NEC nu die drie punten weer eens pakken? 14.25 De wedstrijd hier in Nijmegen wordt natuurlijk goed gevolgd door Nijmegenaren, maar zij zullen ook kijken naar de concurrentie. Sparta speelt thuis tegen FC Twente, Roda speelt thuis tegen Willem II. Ook zal er natuurlijk met een schuin oog gekeken worden naar Excelsior-Feyenoord, waar Feyenoord kampioen kan worden. 14.20 Ondertussen wordt de eerste seizoenkaartverlenger gehuldigd. En dat terwijl het nog niet eens zeker is in welke divisie NEC gaat uitkomen. 14.15 Het grote talent Ferdi Kadioglu moet ook van trainer Ron de Groot eerst op de bank plaatsnemen. 14.10 Assistent-trainer Patrick Pothuizen bemoeit zich veelvuldig met de warming-up van NEC. 14.00 Dit is de stand voorafgaand aan de 33e speelronde. Winst is noodzakelijk voor NEC, anders zijn de play-offs min of meer een zekerheid. 13.55 De spelers van NEC zijn begonnen aan de warming-up. 13.50 Bij AZ zijn toch wat klappen gevallen na de bekerfinale van afgelopen zondag, toen de Alkmaarders met 2-0 verloren van Vitesse. Weghorst zit bijvoorbeeld op de bank en daardoor speelt de spits met een geweldige voetbalnaam: Fred Friday. Ook Dos Santos is naar de bank verwezen. 13.45 De opstelling van NEC is bekend. Geen Bikel en geen Kadioglu in de basis. Opstelling: Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld. 13.35 Na het ontslag van Peter Hyballa moet er een beetje geïmproviseerd worden bij NEC.. 13.30 Een flitsende paarse wagen voor het stadion. Zal het spel vandaag ook zo flitsend worden? 13.20 Naast Alireza Jahanbakhsh keert ook Rens van Eijden terug in De Goffert. Nu als speler van AZ. Hij was jarenlang aanvoerder van de Nijmeegse club. 13.15 In Alkmaar verloor NEC dit seizoen met 2-0. Eén van de doelpunten kwam van Alireza Jahanbakhsh, die twee jaar voor NEC speelde. 13.08 De Nijmeegse zanger, Oppernuilerd en NEC-fan tegen wil en dank Jean Knipping heeft zijn twijfels: 13.05 Als NEC van AZ en volgende week van Heerenveen weet te winnen, kan de ploeg nog ontsnappen aan de play-offs voor degradatie. Bij een nederlaag of een gelijkspel vanmiddag en winst van concurrent Roda JC, is NEC veroordeeld tot een strijd met eerste divisionisten om lijfsbehoud. 13.00 Onder Hyballa verloren de Nijmegenaren twaalf van de dertien laatste wedstrijden. Mede daarom werd hij ontslagen, al komt er inmiddels ook steeds meer kritiek los over zijn werkwijze. Hyballa loodste NEC voor de winterstop nog naar de middenmoot. Hij is inmiddels vervangen door het interim-duo Ron de Groot en Patrick Pothuizen. Die gaan kiezen voor vastigheid met een 4-3-3 systeem.