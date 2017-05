Liveblog: Heeft NEC baat bij het ontslag van Hyballa?

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - NEC speelt vanmiddag thuis tegen AZ. Dan zal blijken of het ontslag van Peter Hyballa effect heeft gehad. In dit liveblog alles over deze wedstrijd.

13.30 Een flitsende paarse wagen voor het stadion. Zal het spel vandaag ook zo flitsend worden? 13.20 Naast Alireza Jahanbakhsh keert ook Rens van Eijden terug in De Goffert. Nu als speler van AZ. Hij was jarenlang aanvoerder van de Nijmeegse club. 13.15 In Alkmaar verloor NEC dit seizoen met 2-0. Eén van de doelpunten kwam van Alireza Jahanbakhsh, die twee jaar voor NEC speelde. 13.08 De Nijmeegse zanger, Oppernuilerd en NEC-fan tegen wil en dank Jean Knipping heeft zijn twijfels: 13.05 Als NEC van AZ en volgende week van Heerenveen weet te winnen, kan de ploeg nog ontsnappen aan de play-offs voor degradatie. Bij een nederlaag of een gelijkspel vanmiddag en winst van concurrent Roda JC, is NEC veroordeeld tot een strijd met eerste divisionisten om lijfsbehoud. 13.00 Onder Hyballa verloren de Nijmegenaren twaalf van de dertien laatste wedstrijden. Mede daarom werd hij ontslagen, al komt er inmiddels ook steeds meer kritiek los over zijn werkwijze. Hyballa loodste NEC voor de winterstop nog naar de middenmoot. Hij is inmiddels vervangen door het interim-duo Ron de Groot en Patrick Pothuizen. Die gaan kiezen voor vastigheid met een 4-3-3 systeem.