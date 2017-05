Ooit opgelicht op internet? Vul de enquête in

ARNHEM - Meer Gelderlanders zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van internetfraude. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De regionale omroepen en de NOS gaan nu een enquête houden om per regio op een rijtje te zetten welke producten en diensten vooral in trek zijn bij online-fraudeurs en hoe de slachtoffers door de politie zijn geholpen.

Ruim 4 procent van de Gelderlanders was vorig jaar het slachtoffer van internetfraude. Dat betekent dat ze betaalden voor iets wat ze helemaal niet kregen, of kapot was, of iets wat een vervalsing was.

Het gaat om zo'n 82.000 Gelderlanders die in 2016 de dupe zijn geworden van een dergelijke oplichting. Onze provincie scoort daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde (3,9 procent).

Een jaar eerder was 3,7 procent van de Gelderlanders de dupe van deze praktijken. In 2015 was het landelijk gemiddelde hoger dan de Gelderse cijfers (4,0 per 100 inwoners).

Mensen die hiermee te maken hebben gehad, kunnen in de enquête ook tips geven over hoe je dit soort onlinefraude kunt vermijden.

Volgens Fleur van Eck van de Fraudehelpdesk in Apeldoorn is oplichting via internet een probleem van de laatste tien jaar:

