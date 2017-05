Oldtimer Mercedes waardeloos na botsing

Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Een Mercedes uit 1978 is geen stuiver meer waard na een botsing zondagmorgen in Lent. De bestuurder raakte op de Spoorstraat ter hoogte van het station in een bocht de macht over het stuur kwijt en botste tegen een betonpaal.

Volgens een omstander is op het wegdek een remspoor van dertig meter zichtbaar. In de oldtimer zaten drie mannen. Twee van hen zijn in ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Agenten namen de bestuurder mee naar het politiebureau. Het verkeersonderzoekteam van de politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.