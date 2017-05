Auto vliegt tijdens achtervolging uit de bocht

NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Zuid heeft zaterdagavond een verdachte na een achtervolging aangehouden. Tijdens de achtervolging vloog de 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats met zijn auto uit de bocht.

Agenten zagen de man in de omgeving van de Molenweg in Nijmegen rijden. Hij is een bekende van de politie en kreeg daarom een stopteken. Hij ging ervandoor.

Nabij de Planetenstraat vloog hij uit de bocht en kwam tot stilstand tegen een geparkeerd voertuig.

Foto: politie Nijmegen-Zuid

De verdachte ging er te voet vandoor, maar kon mede dankzij een alerte omstander alsnog worden aangehouden.

De man is aangehouden voor doorrijden na aanrijding, belediging en rijden onder invloed. Bovendien kreeg hij nog een aantal bekeuringen voor verkeersovertredingen.