Wassink wint halve marathon in Denemarken

ODENSE - Hardloper Gert-Jan Wassink uit Apeldoorn heeft de halve marathon van Odense gewonnen. Hij liep de 21,1 kilometer in een tijd van 1:05,47. Hij was daarna 40 seconden sneller dan de tweede loper.

Op Instagram jubelt de geboren Achterhoeker: 'Yes! Winst in de Lillebaelthalvmnarathon! Wat een zwaar parcours, bijna geen meter vlak en een giga brug waar we 2x overheen moesten.'

Het was Wassinks eerste zege buiten Nederland.