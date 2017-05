Dronken vrouw richt ravage aan

WAGENINGEN - Een dronken vrouw heeft zaterdagnacht een ravage aangericht op de Generaal Foulkesweg in Wageningen. Dit gebeurde even na 3.30 uur.

De bestuurster ramde met haar bestelauto een geparkeerde bus. Haar bestelauto kwam op de zijkant terecht. Het geparkeerde busje belandde door de klap aan de andere kant van de weg.

De brandweer haalde de brokkenpilote uit haar wagen. Ambulancepersoneel ontfermde zich over haar, waarna de politie bij de vrouw een blaastest afnam. Doordat ze te diep in het glaasje had gekeken, moest de bestuurster mee naar het bureau.

Beide auto's zijn rijp voor de sloop. De gemeente heeft de weg schoongemaakt.