Fiets weg? Kijk eens in de fontein

EPE - Drie jongens in Epe vernielden zondagmorgen vroeg fietsen. Dit gebeurde aan de Wildforstlaan.

Omwonenden waarschuwden de politie, maar toen agenten poolshoogte namen was de vogel al gevlogen en lagen meerdere tweewielers in de fontein ter hoogte van de bushalte in de straat.

De vernielingen zijn omstreeks 5.00 uur gepleegd. Wie zijn of haar fiets herkent of meer weet over wat is gebeurd, kan de politie bellen op 0900-8844 of (anoniem) 0800-7000.