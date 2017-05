Michella Kox heeft spijt van borstverkleining

Michella Kox, screenshot uit Facebookvideo Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - De bekende realityster Michelle Kox uit Arnhem ligt al bijna vier weken in bed om te herstellen van een borstverkleining. In tranen zegt ze in een video tegen haar Facebookvolgers: 'Ik heb heel veel spijt dat ik in mezelf heb laten snijden. Denk goed na als je jezelf gaat verbouwen, voordat je het weet, vermink je je hele lichaam.'

Vanuit haar bed vertelt Michella Kox in een video op Facebook wat er aan de hand is. Wonden springen open 'Ik heb mijn borsten een keer laten vergroten, nog een keer, je wordt ouder, ze gaan hangen. Ik dacht ik, ik laat ze verkleinen en rechtzetten.' Ruim drie weken na de operatie springen de wonden open, vertelt Kox. Zij beklaagt zich over de manier waarop zij door de kliniek wordt behandeld. 'Als iemand huilend opbelt en niet zegt: kom maar, ik hecht het dicht, dat is geen goeie arts.' Wees blij met jezelf Kox roept nu haar volgers op om voorzichtig te zijn met plastische chirurgie. 'Na zoveel ellende moet ik anderen waarschuwen. Wij vrouwen zijn nooit tevreden, we zien zoveel perfectie, dan wil je weer wat. Alle meisjes, wees blij met jezelf. Wat mij is overkomen, gun ik niemand. Denk na.' [Facebookvideo:https://www.facebook.com/michellak1/videos/10211256883195085/?permPage=1] Geen liposuctie meer Michella Kox laat overigens ook weten dat ze na deze ervaring afziet van liposuctie aan haar buik. Michella Kox is bekend van haar deelname aan televisieprogramma's als Echte Meisjes in De Jungle en Dames in de Dop. Op Facebook deelt zij geregeld video's over haar dagelijks leven. Zij heeft meer dan 100.000 volgers.