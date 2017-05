Provinciale weg N346 Zutphen-Lochem zit wekenlang dicht

ARNHEM - De provinciale weg N346 tussen Zutphen en Lochem is vanaf maandag afgesloten.

Het gaat om de hoofdrijbaan tussen de rotonde N346 (Lochemseweg)/N314 in Zutphen en de rotonde Zutphenseweg /Rondweg West in Lochem.

Het verkeer wordt in deze periode omgeleid via Vorden (N316/319), Ruurlo (N319) en Borculo (N319 /N825).

De weg is afgesloten in de periode van 8 mei tot en met 2 juni.

De wegafsluiting is nodig voor groot onderhoud aan de N346. Het gaat om het gedeelte vanaf de Den Elterweg in Zutphen tot aan de brug over het Twentekanaal bij Lochem. De werkzaamheden zijn in het najaar klaar.