Politie: kijk uit naar mannen in grijs en rood vest in Nunspeet

NUNSPEET - De politie roept op om in Nunspeet uit te kijken naar twee mannen in een grijs en rood vest. Ze worden gezocht in verband met een diefstal.

Op Twitter reageert iemand dat hij de mannen heeft gezien bij het Transferium in Nunspeet.