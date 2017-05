Let op, dit weekend geen treinverkeer op verschillende trajecten in Gelderland

STROE - Treinreizigers opgelet. Op verschillende trajecten in Gelderland rijden dit weekend geen treinen. Zo rijden er geen treinen, vanwege de aanleg van een faunatunnel onder de spoorlijn tussen Amersfoort en Apeldoorn.

Dit weekend wordt in de buurt van Maanschoten een tunnelbak onder het spoor geschoven, voor de aanleg van de faunatunnel.

Barneveld-Ede

Tussen Barneveld en Ede wordt een kilometer spoor vervangen. Hierdoor kunnen er ook tussen Barneveld en Ede geen treinen rijden.

Treinreizigers worden geadviseerd om via een andere route te reizen of om de bus te pakken.

Nijmegen-Venlo

Op het traject Nijmegen en Venlo rijden er geen treinen tussen Boxmeer en Venlo. Ook hier wordt bij Boxmeer een kilometer spoor vernieuwd.

Treinreizigers kunnen gebruik maken van stopbussen.

Utrecht-Nijmegen

Ook tussen Utrecht Centraal-Driebergen-Zeist-Nijmegen is sprake van werkzaamheden en rijden er geen treinen maar bussen. Zo rijden er in plaats van vier, maar twee intercity's per uur tussen Utrecht-Centraal en Nijmegen.

