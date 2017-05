ARNHEM - In Arnhem is zaterdagmiddag iemand gewond geraakt door messteken en naar het ziekenhuis gebracht.

Dat maakt de politie bekend op Twitter. Of het gaat om een man of een vrouw is niet duidelijk.

Het steekincident gebeurde op de Johannastraat in de wijk Klarendal in Arnhem. Er is een verdachte aangehouden.

De politie onderzoekt de zaak.