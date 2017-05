Wisseltruc met 500 euro mislukt

ZUTPHEN - Een man van 22 uit Deventer is met een vals biljet van 500 euro tegen de lamp gelopen in een supermarkt in Zutphen.

De man probeerde in de supermarkt aan de Troelstralaan in Zutphen het biljet van 500 euro te wisselen. De eigenaar zag al snel dat het biljet vals was en belde de politie. De man is aangehouden op verdenking van een poging tot oplichting.