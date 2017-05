Vitesse: misbruik jeugdspeler verschrikkelijk en traumatisch

ARNHEM - Vitesse-directeur Joost de Wit is geschokt door het verhaal van Renald Majoor, die in 1996 op 12-jarige leeftijd werd aangerand door een elftalleider van de Arnhemse voetbalclub.

Majoor doet zaterdag zijn verhaal in de Volkskrant. Hij vertelt dat de elftalleider van de C1 hem na een training mee naar huis nam. Daar werd hij aangerand. Hij kan niet weg; de elftalleider heeft de deuren van het huis op slot gedaan. Bijna twintig jaar is de misbruikzaak verzwegen.

'In het belang van Renald is toen besloten om niet daarmee naar buiten te komen', zegt De Wit tegen Omroep Gelderland. 'Ik heb het idee dat het imago van Vitesse misschien ook een rol heeft gespeeld. Ik denk dat we daar tegenwoordig veel transparanter in zijn.'

De zaak werd toen intern afgehandeld. Zo bleef het misbruik binnenskamers.

Dader is ontslagen

'De dader heeft direct bekend', weet De Wit. 'Hij is op staande voet ontslagen, er is aangifte gedaan en hij is veroordeeld. Er heeft een ouderavond plaatsgevonden waarin ouders en kinderen uitleg hebben gekregen wat er gebeurd is. En ja, dat was het eigenlijk.'

Maar voor het slachtoffer liep het anders. Door het misbruik kon hij geen plezier meer aan de sport beleven. Zo eindigde zijn veelbelovende carrière in het profvoetbal.

'Verschrikkelijk en traumatisch'

'Het is natuurlijk verschrikkelijk als zoiets je overkomt', zegt De Wit. 'En traumatisch, hij heeft dat altijd met zich meegenomen.'

De Wit: 'Ik vind het heel moedig dat hij zich een aantal maanden geleden bij mij heeft gemeld met dit verhaal en eigenlijk met de vraag daar samen in op te trekken. Zijn liefde voor Vitesse is nog steeds aanwezig, enorm mooi om dat te horen.'

Majoor gaat voor Vitesse voorlichting geven op scholen over zaken als discriminatie en seksueel misbruik. Hij wilde zaterdag niet voor de camera reageren.

Vitesse roept jeugdspelers op zich te melden als ze ook iets van het misbruik hebben gemerkt.

