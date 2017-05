Brand in pas verkocht huis in Duiven

DUIVEN - Een alerte buurvrouw heeft zaterdagmiddag weten te voorkomen dat een kleine brand op een zolder in een huis in Duiven grotere gevolgen heeft gehad. Zij belde de brandweer, die het vuur snel heeft kunnen blussen. Het huis is net verkocht aan een nieuwe eigenaar.

Op het moment dat de brand uitbrak aan de Menno ter Braakstraat was niemand aanwezig. De brandweer heeft een groot gat in de deur gezaagd om binnen te komen. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.