Toestand motorrijder is kritiek

EPE - De toestand van de motorrijder die zaterdagmorgen onderuitging op de A50 is kritiek. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde even voor 11.00 uur bij Epe. Medeweggebruikers verleenden eerste hulp. Een traumahelikopter landde op de rijbaan. De motorrijder is met de ambulance naar het Isala-ziekenhuis in Zwolle gebracht. De trauma-arts ging mee.

Volgens de politie maakte de motorrijder deel uit van een grotere groep motorrijders. Hij kwam vermoedelijk tegen een voorganger aan en viel. De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek. Andere agenten hebben met getuigen gesproken.

