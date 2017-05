Sifan Hassan razendsnel in Amerika

ARNHEM - Atlete Sifan Hassan uit Arnhem heeft bij internationale atletiekwedstrijden in het Amerikaanse Stanford de WK-limiet gelopen voor de 5.000 meter. Ze won de race in 15.13,25. De genaturaliseerde Ethiopische bleef zelfs ruim onder de limiet die staat op 15.22.

Bij het ingaan van de laatste ronde ging de tegenwoordig in Amerika woonachtige en trainende Hassan ervandoor. Ze besloot de laatste ronde in 62 seconden. 'Ik had het heel zwaar op het laatste stuk, want ik wilde een snelle laatste ronde lopen', aldus de atlete (24) tegen de NOS.

De WK atletiek zijn van 4 tot en met 13 augustus in Londen.