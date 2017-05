Blauwalg in recreatieplas bij Doetinchem

Foto: REGIO8

KILDER - In een gedeelte van de recreatieplas Stroombroek bij Braamt naast Doetinchem is blauwalg ontdekt. Inmiddels is een deel van de plas en het strand afgesloten.

'Het gaat om een klein gedeelte van Stroombroek, maar in de rest van het water kan wel gezwommen worden', laat Randolf Knippenberg van beheerder Leisurelands weten. Zaterdagochtend kwamen het Waterschap en de provincie ter plaatse om tests uit te voeren, waardoor het vermoeden van blauwalg kon worden bevestigd. Bij de plas zijn een aantal dode en verzwakte dieren aangetroffen. De Dierenambulance heeft zich over deze beesten ontfermd.



De beheerder gaat maandag aan de slag met het herstellen van de waterkwaliteit. 'We graven dan een gedeelte van het strand af, om daar vervolgens nieuw zand te storten', aldus Knippenberg. Het gestorte zand is voedselarm, wat betekent dat de blauwalg geen voedingsbodem meer heeft. 'Vooralsnog gaat men eruit dat het dan is opgelost', besluit Knippenberg.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden