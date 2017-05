NIJMEGEN - Op de Wijchenseweg in Nijmegen botsten zaterdagmorgen vier auto's op elkaar. Niemand raakte gewond.

Een bergingsbedrijf moest twee auto's wegslepen, de twee andere bestuurders konden hun weg vervolgen.

De Wijchenseweg in Nijmegen was tijdelijk dicht voor het verkeer. Hoe de botsing kon gebeuren, is niet duidelijk.