Opruimen asbest Paleis Het Loo kost 17 miljoen

APELDOORN - Het opruimen van asbest in Paleis Het Loo in Apeldoorn kost 17 miljoen euro. Dat bevestigt een woordvoerster van het museum.

Volgens Susanne te Riet gaat het om een hoeveelheid asbest ter grootte van een half voetbalveld. Het materiaal is niet schadelijk voor personeel en bezoekers.

De saneringskosten zijn verwerkt in de begroting van 123 miljoen euro die de totale opknapbeurt van Het Loo moet kosten. 'Alle plafonds en de wanden moeten eruit', legt Te Riet uit.

Drie jaar dicht

Het hoofdgebouw van museum Paleis Het Loo gaat na 8 januari volgend jaar 3 jaar dicht. Na die dag wordt het museum leeggehaald. Dat duurt volgens de woordvoerster enkele weken.

Het asbest zit overal, zegt projectleider van de verbouwing Peter Bakkum. 'In het hoofdgebouw, de kantoren, in de vleugels. Zodra de museumstukken uit de vleugels zijn weggehaald, beginnen we daar met saneren.'

Bakkum denkt dat de totale operatie 2 tot 3 jaar duurt. Mogelijk dat niet al het kankerverwekkende materiaal weg te halen is. 'Het is een zeventiende-eeuws paleis. We gaan geen complete muren, vloeren en plafonds vernielen om alle het asbest weg te halen. Dan treffen we andere maatregelen.'

