Spelend meisje komt onder bouwmaterialen terecht

HEDEL - Het meisje dat vrijdag aan het begin van de avond in Hedel gewond raakte bij het spelen, kwam onder bouwmaterialen terecht. Dat zeggen omwonenden. Volgens hen liep ze zware verwondingen aan de benen op.

Het meisje speelde bij een bouwplaats aan het Achterveld, waar seniorenwoningen komen. Daar liggen grote betonblokken voor de omheining. Enkele blokken zouden op haar benen zijn terechtgekomen.

Een traumahelikopter werd opgeroepen; die landde in een speeltuin in de buurt. Het meisje is naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

Zowel de aannemer als de leverancier van de bouwmaterialen was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Zie ook:

Meisje met traumaheli naar ziekenhuis