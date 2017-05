Motorrijder zwaargewond op A50; snelweg weer open

EPE - Bij een ongeluk op de A50 bij Epe is zaterdag aan het eind van de ochtend een motorrijder zwaargewond geraakt.

Een traumahelikopter landde op de rijbaan. De motorrijder is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De trauma-arts ging mee.

De weg werd afgesloten. Nadat eerder al de linkerrijstrook weer openging, werd tegen 13.30 uur ook de rechterrijstrook weer vrijgegeven.

Omleiding

Bij knooppunt Hattemerbroek werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Apeldoorn ging via de A28 en de A1. Tussen Hattem en Epe stond op het hoogtepunt 8 kilometer file. In de andere richting stond een kijkersfile.

De situatie rond 11.55 uur. Afbeelding: TomTom Traffic

Ga niet spookrijden!

De politie heeft veel meldingen gekregen over automobilisten die omkeerden en tegen het verkeer in richting Heerde reden. 'Dit is levensgevaarlijk', waarschuwt een woordvoerster.