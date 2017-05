Beroving van 14-jarige mislukt, daders voortvluchtig

RHEDEN - De politie onderzoekt een mislukte beroving op de Massenweg in Rheden, vrijdag rond 21.30 uur.

Twee jongens liepen richting het station toen twee jongemannen op hen afkwamen. Ze probeerden van een van hen, een 14-jarige jongen uit Doesburg, zijn mobiele telefoon af te pakken. Dat mislukte, waarna het duo het hazenpad koos.

Een van de overvallen jongens trof de verdachten even later bij een cafetaria aan de Zwarteweg. Die reden meteen op een zwarte scooter weg. De inmiddels gewaarschuwde politie heeft vergeefs gezocht naar het gevluchte tweetal.

Signalement

Agenten hebben van het slachtoffer uit Doesburg aangifte opgenomen. Ze beschikken over een summier signalement van beide verdachten.

De eerste is blank, circa 19 jaar en 1 meter 90 lang. Hij heeft kort zwart haar, is slank, en droeg een grijze spijkerbroek en blauwe trui. De tweede dader is lichtgetint, ongeveer 17 jaar, 1 meter 85 lang, ook slank. Hij droeg bij de mislukte beroving een donkerrode jas.

Getuigen of mensen die meer informatie hebben, worden verzocht de politie te bellen op 0900-8844.