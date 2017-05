120.000 mensen vieren Bevrijdingsdag in Wageningen

WAGENINGEN - Het Bevrijdingsfestival en de andere 5 mei-activiteiten in Wageningen trokken zo'n 120.000 bezoekers, zegt de organisatie.

De organisatie is hier 'ontzettend tevreden' over. 'Het was een werkdag en het was wat aan de frisse kant.'

Vorig jaar kwamen er op 5 mei zo'n 130.000 mensen naar Wageningen. Toen viel Bevrijdingsdag samen met Hemelvaartsdag en was het heel mooi weer.

Rond 23.00 uur was het op de Markt zo druk, dat de organisatie mensen opriep naar een van de negen andere pleinen te gaan. Deze oproep werd verspreid via sociale media en lichtkranten.

Zie ook:

Terugkijken: het Bevrijdingsdefilé