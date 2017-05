Excuses VVD na vergelijken Otterlo met concentratiekamp

EDE - De Edese VVD-fractie en fractievoorzitter Evert van Milligen verontschuldigen zich voor de woordkeuze van de politicus.

In een interview met EDE TV over een stuk natuur in Otterlo vergeleek Van Milligen het dorp met een concentratiekamp. Het interview ging over hekken in het natuurgebied, waarvan er volgens Van Milligen te veel staan.

Van Milligen, zelf inwoner van het dorp Otterlo, zegt tegen de verslaggever van EDE TV: 'U ziet ook overal de hekken staan. Het lijkt wel een concentratiekamp zo langzamerhand en dat willen de inwoners van Otterlo niet.'

De gewraakte uitspraak zit op het eind van dit filmpje:

Op Twitter lieten veel mensen, vooral lokale politici, weten de uitspraak af te keuren. De VVD laat weten dat de uitspraak niet zo bedoeld was.