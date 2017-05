Olympisch judoka Mata knokt terug na kruisbandoperatie

ARNHEM - Hij nam vorige zomer deel aan de Olympische Spelen van Rio namens Aruba. Maar judoka Jayme Mata kan zijn sport nu voorlopig niet uitoefenen.

De Arnhemmer revalideert na een kruisbandoperatie. "Ik heb die kruisband in het traject naar Rio afgescheurd. Een operatie wilde ik toen niet, want dan zou ik de Spelen missen."

Mata is fanatiek bezig met zijn revalidatie. "Over vijf maanden mag ik officieel weer de mat op, maar ik denk dat het sneller kan. Ik revalideer in de sportschool van Jeffrey Meeuwsen, ook een oud-judoka. Ik heb veel steun aan hem en ben erg dankbaar dat hij mij wil begeleiden. Hij maakt uitstekende trainingsprogramma's voor mij. Ik was hier al een paar weken na de operatie. Het is wel zwaar om te combineren met mijn werk, maar ik heb het er wel voor over. Ik wil helemaal fit worden. En als ik dan weer terugkeer op de judomat, dan wil ik weer voor Aruba uitkomen."

De judoka heeft ook nog een andere uitdaging. Hij gaat hardlopen voor het goede doel. "Ik ben benaderd om voor KiKa om mee te doen aan een run. Ik ga tien kilometer lopen, twee keer. Hardlopen is wel onderdeel van judotraining, maar dan meer interval en explosiviteit."

ZIE OOK:

RunforKika.jayme mata