Nageeye ziet Keniaan stranden op recordpoging marathon

Nageeye (rechts) als haas tijdens de recordpoging. In het oranje shirt loopt Kipchoge. Foto: Screenshot YouTube

MONZA - Hij schreeuwde hem naar de eindstreep, marathonloper Abdi Nageeye uit Nijmegen. Nageeye was een van de gangmakers die Eliud Kipchoge uit Kenia zaterdagmorgen in Italië aan een officieus wereldrecord probeerden te helpen.

Kipchoge wilde als eerste atleet ooit de marathon lopen binnen twee uur. Het lukte net niet. Hij finishte op het circuit van Monza in 2:00.23.

Na afloop bedankte de Keniaan (32) Nageeye en de andere hazen. 'Dank jullie voor jullie lichaam en geest.'

Kipchoge was met twee andere toplopers die ook het record aanvielen aan het avontuur begonnen. Lelisa Desisa (Ethiopië) en Zersenay Tadese (Eritrea) vielen tijdens de poging af.

De recordpoging was een project van sportmerk Nike, dat met Breaking2 2 jaar bezig was de magische grens van 2 uur op de afstand van 42 kilometer en 195 meter te slechten. Dit moest onder meer gebeuren met revolutionaire hardloopschoenen.

Record wordt niet erkend

Het wereldrecord blijft in handen van Kipchoges landgenoot Dennis Kimetto. Kimetto liep 2:02.57 in 2014 op de marathon van Berlijn. Omdat Breaking2 geen officiële wedstrijd is, zal de toptijd van Kipchoge niet worden erkend.

Snelste Nederlander op de marathon is Kamiel Maasse met 2:08.21. Nageeye heeft de derde Nederlandse tijd ooit met 2:09.34. De Nijmegenaar van Somalische afkomst liep die tijd een maand geleden in Rotterdam.

Zie ook: Wat is Breaking2