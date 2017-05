NEC-vrienden Potje en Jackygoal binnenkort mogelijk tegenstanders

NIJMEGEN - Het zijn goede vrienden, maar Patrick Pothuizen en Jack de Gier staan binnenkort mogelijk tegenover elkaar.

Zoals de zaken er nu voorstaan, komen NEC en Almere City elkaar wellicht tegen in de play-offs om promotie en degradatie. De Nijmegenaren, waar Patrick Pothuizen sinds kort een interim-trainersduo vormt met Ron de Groot, staan momenteel zeventiende en treffen dan in het schema voor de play-offs de winnaar van het tweeluik tussen Almere City en Helmond Sport. Bij Almere is De Gier inmiddels anderhalf jaar en met veel succes de trainer. Potje en Jackygoal speelden in het verleden ook samen voor NEC en zijn sindsdien bevriend. Het duo heeft al contact gehad over de mogelijke confrontatie.

Overigens heeft ook Helmond Sport een link met NEC. Daar is Roy Hendriksen trainer. Die was assistent in het seizoen 2014/15 en toen was Pothuizen teammanager bij NEC.

Als NEC een plaats stijgt op de ranglijst, wordt RKC of Emmen de opponent in de play-offs. Maar de Nijmegenaren kunnen zich door goede resultaten te halen tegen AZ en Heerenveen ook nog rechtstreeks veilig spelen.