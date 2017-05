Meisje met traumaheli naar ziekenhuis

HEDEL - Een meisje uit Hedel is vrijdagavond bij het spelen dermate ernstig gewond geraakt dat ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis moest. Dat meldt de politie op Facebook.

De politie in Hedel zorgde dat medisch personeel naar de plek van het ongeluk kon komen. De traumaheli landde in een speeltuintje. Het slachtoffertje is overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen.

Wat er is gebeurd, meldt de politie niet.