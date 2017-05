Piotr Parzyszek trekt conclusies: met onze kritiek werd niets gedaan

ARNHEM - Piotr Parzyszek was klip en klaar na de 2-1 nederlaag bij FC Oss. 'Het seizoen van De Graafschap is mislukt. We hebben het voor de winterstop natuurlijk vergooid.'

De Poolse goalgetter draait er zoals gewoonlijk niet omheen nu de balans moet worden opgemaakt bij De Graafschap. 'In de eerste seizoenshelft hadden we dik bij de top 9 moeten staan. Iedereen heeft gezien dat we met vier verdedigers heel kwetsbaar waren. En iedereen was heel negatief toen Henk de Jong switchte naar vijf verdedigers, maar het was wel het medicijn voor deze selectie.'

'Systeem was probleem'

Parzyszek heeft onder meer kritiek op zijn voormalig trainer Jan Vreman. 'We hebben als groep vaak aangegeven dat we misschien van systeem moesten veranderen. Dat daar het probleem lag. Maar er werd niks mee gedaan. In de tweede seizoenshelft is ingegrepen, alleen het had al veel eerder gemoeten. De schwung kwam er op een gegeven moment in. Het geloof was er. Dan weet je ook waar het aan gelegen heeft', is de centrumspits hard.

Parzyszek vertrekt

De Graafschap haalt de play-offs dus niet. 'De conclusie is dan dat het seizoen is mislukt. Maar de basis is wel gelegd voor de top drie in het volgende seizoen.' Parzyszek zal daar zelf geen deel van uitmaken. Voor de topscorer is veel belangstelling. 'Ik heb mijn laatste wedstrijd voor De Graafschap gespeeld. Ik heb al wel gesprekken gehad met andere clubs. Voor 1 juni wil ik de knoop doorhakken, voor ik op vakantie ga. Ik heb nog nergens getekend.'