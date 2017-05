Boy van de Beek: dit is pijnlijk

GROESBEEK - Boy van de Beek baalde flink na de nederlaag tegen Jong PSV, waardoor Achilles ook op sportieve gronden zonder meer is gedegradeerd.

"Het was allemaal net niet vandaag. We kregen twee knullige doelpunten tegen en dan merken dat de kopjes een beetje gaan hangen. Het zat er gewoon niet meer in. We hebben de eerste seizoenshelft negen keer achter elkaar met een doelpunt verschil verloren. En zo'n serie als de laatste weken, die hadden we iets eerder moeten hebben. En dat Dordrecht hier in de laatste seconde gelijk speelde. Je bent met z'n allen een half jaar aan het werk en je komt steeds dichter bij. Dit is pijnlijk, ja."

De degradatie is nu definitief en hoeft juridisch niet meer te worden aangevochten. "Die plannen kunnen de prullenbak in. We hadden zelf het gevoel dat we wilden laten zien dat we erin horen. En dan kunnen wij er weinig aan doen wat er buiten het veld gebeurt."