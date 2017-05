Thoone sluit in mineur af na topjaren bij Achilles

GROESBEEK - Freek Thoone sluit zijn periode bij Achilles'29 af in mineur met een degradatie.

"Ik wist dat het eraan zat te komen en je bereidt je er wel op voor, maar het is toch een klote-einde van een hele mooie periode die ik hier heb gehad."

De mededeling enkele uren voor de wedstrijd tegen Jong PSV over de puntenaftrek had ook geen goede invloed. "Het moment is natuurlijk schandalig, maar we waren gisteren al gewaarschuwd dat ze dat waarschijnlijk net voor de wedstrijd zouden gaan doen. Maar daardoor hebben we niet verloren, al zit het wel weer even in je hoofd."

"We hebben voor de winter maar vijf punten hebben gehaald en na de winter zeventien, dan weet je waar je het verloren hebt. Er zijn ook rare beslissingen geweest, maar we hebben gewoon te weinig punten gehaald. Dus zijn we terecht gedegradeerd. Maar we waren er nog zo dichtbij en dan is het jammer dat we het vandaag niet af kunnen maken."