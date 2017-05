Henk de Jong: 'we waren niet goed genoeg bij De Graafschap'

OSS - Henk de Jong keek na de sof in Oss al direct na volgend seizoen. 'Het is vervelend dat we de play-offs niet halen, maar het leeft wel weer bij De Graafschap.'

De 2-1 nederlaag bij FC Oss betekende definitief geen nacompetitie na een bizar seizoen waarin De Graafschap vooral in de eerste seizoenshelft teleurstelde met slechte resultaten. Daarmee is de doelstelling, de play-offs halen, niet gehaald.

Ook in 2017, onder leiding van Henk de Jong, begonnen de Achterhoekers stroef en moeizaam, maar een reeks overwinningen op rij bracht De Graafschap nog bijna een periodetitel. Uiteindelijk lukte dat niet na een zeperd in Sittard en een beschamende 3-3 thuis tegen Achilles'29.

'Niet goed genoeg'

'Het waren voor mij vijf maanden met ups en downs', keek De Jong terug. 'We waren niet goed genoeg. Hebben het zelf laten liggen. Het zij zo. Maar het geloof is er wel weer bij de club. Het betekent dat het weer gaat leven. Je ziet het in thuiswedstrijden. Gemiddeld komen er weer 10 duizend toeschouwers, dat is voor de Jupiler League denk ik heel aardig.'

Snelheid achterin

De Jong belooft beterschap en mooie tijden. 'Volgend seizoen gaan we echt vlammen. Dan gaat de zon ook in de winter schijnen. Let maar op. Er zullen spelers vertrekken en anderen zullen het contract niet willen verlengen. Daar komen nieuwe jongens voor. We willen snelheid achterin halen. Fysiek sterke spelers ook. We zijn al volop bezig. Dat zul je de komende weken wel gaan merken.'

Teleurstellend einde

In Oss verzuimde De Graafschap na rust de Brabanders te slachten. In plaats van zelf op voorsprong te komen, was het FC Oss dat toesloeg en won. 'De eerste helft was te traag. We brachten te weinig. Dan roep je het over jezelf af. In de tweede helft moet je het gewoon afmaken. Het is een teleurstellend einde', aldus De Jong.