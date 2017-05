Nieuwe trainer vrouwen Achilles'29 bekend

GROESBEEK - Robert de Pauw wordt komend seizoen de nieuwe trainer van de Achilles'29 vrouwen. Dat maakt de club bekend op haar website. De Nijmegenaar volgt Judith Thijssen op, die verder gaat als docent wiskunde.

De 35-jarige De Pauw trainde eerder de amateurs van NEC en SV Orion. Ook was hij werkzaam in de voetbalacademie NEC/FC Oss, waar hij verschillende jeugdteams en O-23 onder zijn hoede had.

'Hoewel De Pauw nog niet eerder in het vrouwenvoetbal actief was, volgt hij het al enige tijd op de voet. Hij deelt de ambitie met Achilles'29 om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen en talenten binnen de club de kans te geven op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen', schrijft de club op haar website.

