Gewonde in Tiel na klapband

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Aan het Sterrebos in Tiel is vrijdagavond iemand gewond geraakt nadat hij vermoedelijk is geraakt bij een klapband. De persoon is met de ambulance afgevoerd.

Waarschijnlijk was de persoon aan het klussen aan een vrachtwagenband achter het huis en is deze geknapt. Bewoners van het Sterrebos voelden hun huis trillen tijdens de explosie. De traumahelikopter is ter plekke geweest.