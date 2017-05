Zin in een leuk uitje? Dit zijn de tips voor dit weekend

ARNHEM - Nog geen plannen voor dit weekend, maar wel zin om er op uit te gaan? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje met deze uitgaanstips.

Zeldzaam Mooie Markt in Nijmegen

Zondag is er een markt in het Valkhofpark in Nijmegen met unieke en handgemaakte producten, vintage en retro spullen en andere rariteiten. Ga voor een ontmoeting met de personen achter dat leuke product. Met meer dan 50 deelnemers is er voor iedereen wat te vinden. Daarnaast kunt u genieten van puur en eerlijk eten.

Kijk hier op de website van Zeldzaam Mooi

Beleef de Middeleeuwen bij Kasteel Cannenburch

In Vaassen kunt u dit weekend terecht om helemaal ondergedompeld te worden in de Middeleeuwen. Het kasteel keert terug naar de tijd van de beruchte Gelderse veldheer, Maarten van Rossum. Ridders, boogschutters en kanonniers gaan met elkaar de strijd aan op 6 en 7 mei.

Meer informatie op de website van het Middeleeuws Festijn

Grote Pleinmarkt in Baak

In Baak wordt de jaarlijkse Pleinmarkt gehouden. Wie koopjes zoekt op het gebied van huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, textiel, kleine apparaten, planten en bloemen kan hier op zondag 7 mei terecht. Het laatste uur van de Pleinmarkt is het 'happy hour'. Voor €2 kunt u een plastic tas vullen met alles wat u kunt gebruiken.

Het adres van de Pleinmarkt is de Wichmondseweg 17 in Baak

Foodfestival Lepeltje Lepeltje

In het Beekpark in Apeldoorn worden dit weekend de meest uiteenlopende gerechten voor u bereid. Met op de achtergrond de muziek van een bandje of een DJ, geniet u nog even lekker van het Bevrijdingsweekend. Voor de jongste bezoekers is er een speciaal kinderprogramma.

Website Lepeltje Lepeltje

Voorjaarsmarkt Vaassen

Op zaterdag is er in Vaassen een markt met het thema 'Proef het voorjaar'. U kunt er terecht voor talloze stands met huis- en tuindecoratie, streekproducten, voorjaarskleding, planten en bloemen en alles wat met het voorjaar te maken heeft.

Meer over de voorjaarsmarkt vindt u hier