Doek valt definitief voor Achilles in Jupiler League

Foto: Omroep Gelderland

GROESBEEK - Het doek is definitief gevallen voor Achilles'29 in de Jupiler League. Nadat de Groesbekers eerder al drie punten aftrek kregen van de KNVB, verloor de ploeg van trainer Eric Meijers vrijdagavond van Jong PSV 1-5. Daardoor kan Achilles'29 de nummer voorlaatst FC Dordrecht niet meer inhalen en is degradatie naar de Tweede Divisie officieel een feit.

De Groesbekers waren vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen het jeugdelftal van PSV al op papier gedegradeerd. De beroepscommissie van de KNVB maakte enkele uren voor dat duel bekend de straf van drie punten aftrek te handhaven. Achilles kreeg deze straf, omdat niet bijtijds was voldaan aan de financiële doelstellingen. Daardoor kwam de Groesbeekse club op een onoverbrugbare achterstand van vijf punten op concurrent FC Dordrecht. Achilles vroeg wel meteen een spoedappèl aan. Dat vindt op zijn vroegst volgende week plaats. Onoverbrugbare achterstand Het slechte nieuws had grote invloed op het spel van de thuisploeg. De Groesbekers keken binnen een half uur al tegen een onoverbrugbare 0-3 achterstand aan. Albert Gudmundsson (2x) en Joël Piroe scoorden. Vlak voor rust bracht Antonio Stankov de spanning nog wel een beetje terug, maar verder kwam Achilles'29 niet. Jong PSV-spelers Kenneth Paal en Justin van Lonwijk maakten het nog erger voor Achilles'29. Zie ook: Ons liveblog van de wedstrijd tegen Jong PSV

