Vijf engste gebouwen in Nederland

ARNHEM - In de top-5 van engste panden in Nederland staan twee Gelderse gebouwen: de Mariaschool in Arnhem, waarin Omroep Gelderland is gevestigd, en het huis van Johan Vlemmix in Huissen. Dat staat op sorcr.nl, een site voor fantasy fans.

Mariaschool Arnhem

Deze vroegere school op de hoek van de Kloosterstraat en Vondellaan is nu in gebruik door Omroep Gelderland. De afgelopen tien jaar gaan verhalen rond over paranormale verschijnselen. Schoonmakers durven niet meer alleen naar binnen te gaan omdat er dingen gebeuren die niet te verklaren zijn. Zo gaan stofzuigers en kranen spontaan aan en uit, worden wc’s doorgetrokken en worden voetstappen gehoord, soms zelf als er niemand in het gebouw is.

Het huis van Johan Vlemmix

Een Duitse soldaat zou hier in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen door een schotwond en een vrouw zou zichzelf hier hebben opgehangen. Het huis was aanvankelijk van Emile Ratelband, maar nadat zijn vrouw de spookverhalen hoorde, wilde ze het huis kwijt. Ze verkochten het huis aan Johan Vlemmix, maar hij geloofde dat het huis hem ongeluk bracht.

Foto: Omroep Gelderland

Café Ilbrink in Koningschbosch

Café Ilbrink in het Limburgse Koningsbosch is nu een afgebrande ruïne; zo’n 40 jaar geleden vloog het café om onbekende redenen in de brand. In de buurt zouden schietpartijen en moorden zijn geweest, de laatste in 2001. Er gaan geruchten dat je in de bouwval stemmen en voetstappen hoort.

Psychiatrische ziekenhuis Sancta Maria in Noordwijk

Het gebouw werd tussen de jaren 1928 en 1938 gebouwd als uitbreiding van het hoofdgebouw in Noordwijkerhout. In het pand wordt met deuren geslagen, mensen voelen een plotselinge kou of hoofdpijn en batterijen gaan ineens leeg. Sancta Maria is inmiddels verbouwd, er is weer een psychiatrische instelling in gevestigd.

Gevangenis Gravensteen in Zierikzee

Gravensteen werd gebouwd in de 14e eeuw en heeft veel gevaarlijke criminelen gehuisvest, de gevaarlijkste kregen hier de doodstraf. Vaak wordt gesproken over het horen van gebrom en het zien van schaduwen en schimmen.