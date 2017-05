Fietser buiten bewustzijn na val

EDE - Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt op de Doctor Willem Dreeslaan in Ede. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De jongen is waarschijnlijk - door nog onbekende oorzaak - ten val gekomen. Daarna is hij enige tijd buiten bewustzijn geweest. Vanwege de ernst van het ongeval werd er een traumahelikopter opgeroepen.

