Liveblog (gesloten): Bizar seizoen De Graafschap mislukt, play-offs niet gehaald

OSS - De Graafschap speelt ook volgend seizoen in de eerste divisie. FC Oss won met 2-1 en ook de andere uitslagen vielen niet gunstig. Daarmee is het seizoen mislukt in Doetinchem.

EINDE LIVEBLOG (gesloten)

84e: knappe save nog van Bednarek op kopbal topscorer Boere, die verdere schade voorkomt.

GOAL! 78e: Mathieu scoort voor FC Oss. 2-1. Het is over en uit voor De Graafschap. Ondanks een goede reeks in 2017, is het seizoen mislukt, want de doelstelling is niet gehaald in Doetinchem.

Oud-Graafschapper Joep van den Ouweland naar de kant. Hij stopt met betaald voetbal.

75e: kans voor Parzyszek die recht op Deckers afschiet. Had de bal ook bij de tweede paal kunnen neerleggen voor Diemers.

73e: het gaat niet meer lukken, of er moeten zich nog allerlei gunstige ontwikkelingen voordoen op de andere velden. Hier nog steeds 1-1.

Tussenstand in Eindhoven is nog steeds funest voor De Graafschap, ook al komen de Achterhoekers op voorsprong in Oss. Ook RKC staat nog gelijk en dan kan De Graafschap ook de Waalwijkers niet meer inhalen.

64e: De Graafschap heel dichtbij de 1-2. Parzyszek raakt de paal! Goed werk van Van Mieghem ook. Pech voor de superboeren die na rust een stuk beter spelen. Meer lef, meer tempo, meer bezieling

60e: De supporters van De Graafschap blijven, zoals altijd, zingen en springen.

48e: Twee enorme kansen op rij voor De Graafschap! Van den Hurk bijna met de 1-2. Fraaie aanval van de Achterhoekers. Het begin van de tweede helft is veelbelovend.

Henk de Jong kijkt toe hoe De Graafschap uit de startblokken komt na rust.

46e: Van den Hurk maakt op vrije wijze de 1-1 in Oss. Weer Van den Hurk met een belangrijke goal. De Graafschap leeft weer (een beetje)...

Wissel in de rust: Kaak komt voor Klaasen.

41e: Eindhoven scoort. Het ziet er niet best uit voor De Graafschap.

39e: Straalman er nu al uit, Van Mieghem komt. Een vleugelspits voor een centrumverdediger. De Jong weet natuurlijk ook de tussenstanden. De Graafschap moet meer risico's nemen.

36e: enorme kans voor Van Overbeek. Hij faalt van dichtbij. De Graafschap speelt mat en houdt de bal nauwelijks in de ploeg.

30e: RKC krijgt een goal tegen in Maastricht. Als De Graafschap zelf wat beter zou spelen, liggen er gewoon kansen vanavond om de play-offs nog te halen

De Graafschap staat op dit moment 6 punten achter op RKC!!

GOAL! 25e min: FC Oss op 1-0 na een prachtige vrije trap via de paal van Bakx. De Graafschap moet aan de bak als het nog iets wil.

deze ras supporter van FC Oss is tevreden, haar cluppie staat voor

20e: kopbal topscorer Parzyszek gaat maar net naast. FC Oss is echter dreigender tot nu toe.

RKC staat voor, dat is ongunstig. Helmond ook in Eindhoven, dat is wel gunstig. Maar alles moet vanavond goed vallen.

12e: hachelijke situatie voor het doel van De Graafschap. Bednarek grijpt op tijd in. De ploeg van De Jong voetbalt angstig en zet nauwelijks druk.

10e: kopbal ruim naast van Straalman

7e: eerste schot van afstand van Bakx is een makkelijke prooi voor Bednarek.

19:59 uur: De wedstrijd gaat beginnen in Oss. Joep van den Ouweland van FC Oss wordt nog even in het zonnetje gezet, voormalig superboer van De Graafschap. De middenvelder speelde vijf jaar in Doetinchem.

De Graafschap zorgt zoals altijd voor een mooie sfeer

19.30 uur: Als De Graafschap vandaag gelijkspeelt of verliest, is het seizoen voorbij. Dan is de doelstelling niet gehaald. We houden in dit liveblog ook de andere, voor De Graafschap cruciale, tussenstanden bij!!

19.20 uur: Opstelling De Graafschap (zoals verwacht) Bednarek, Van Overbeek, Straalman, Nieuwpoort, Van Diermen, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek en Van den Hurk

19.15 uur: Keeper Filip Bednarek gaat samen met zijn collega Jasper Heusinkveld het veld op.

19.00 uur: De Graafschap heeft drie punten minder dan RKC en twee meer dan FC Eindhoven. Om de play-offs te bereiken moeten beide clubs worden ingehaald.

18.50 uur: nu nog rustig rondom de catacomben van het fraai gerenoveerde stadion van FC Oss

18.45 uur: De spelers van De Graafschap inspecteren het kunstgras van FC Oss. 'Keihard', luidt het oordeel van trainer Henk de Jong.

18.40 uur: In eerste instantie moet de ploeg van trainer Henk de Jong zelf uit bij FC Oss winnen om de play-offs te bereiken. Als dat lukt en Eindhoven en RKC verliezen, mag De Graafschap alsnog maandag beginnen aan de play-offs. Maar die kans is dus klein.