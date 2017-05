Davidster in deur kelderbox gekerfd

Foto: Jacob de Graaf Foto: Jacob de Graaf

APELDOORN - Fatiha Chass Eddine, bewoonster van een flat aan de Germanenlaan in Apeldoorn, heeft vrijdag een Davidster op de deur van haar kelderbox aangetroffen. Naast het symbool was het woord 'hoer' op de muur geschilderd. Chass Eddine is van Joodse afkomst; de flat is alleen toegankelijk voor bewoners.

De bewoonster sprak de eigenaar van de flat, woningcorporatie De Goede Woning, aan over de graffitti. Pas nadat een medebewoner ook klaagde, is de schildering weggehaald. De Davidster kan niet verwijderd worden omdat die in de deur is gekerfd. Chass Eddine wilde aangifte doen bij het politiebureau aan de Europalaan, maar hier kreeg ze de reactie dat ze maar een afspraak moest maken en maandag terug moet komen. 'Het is voor mijn moeder buitengewoon intimiderend dat zij op Bevrijdingsdag op haar afkomst wordt afgerekend en van de instanties geen medewerking krijgt', zegt Jacob de Graaf, zoon van het slachtoffer. 'Gevolg is dat mijn moeder niet meer naar huis durft en ik nu 's nachts bij haar moet slapen.'