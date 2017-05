Liveblog (gesloten): Achilles degradeert nu echt na een 5-1 nederlaag tegen Jong PSV

GROESBEEK - Het vonnis van drie punten in mindering is keihard aangekomen bij Achilles'29. En daar kwam ook nog eens een 5-1 nederlaag tegen Jong PSV overheen.

90. Een goede scheidsrechter fluit nu af, op blessuretijd zit niemand nog te wachten hier. En dat gebeurt ook. Het seizoen eindigt dramatisch met degradatie, maar toch klapt het publiek.

89. Van Lonwijk maakt het nog erger: 1-5

83. Eric Meijers weet ook dat het voorbij is. De zwakke eerste seizoenshelft breekt Achilles uiteindelijk op.

79. Niek Versteegen gaat naar de kant, voor hem komt Omid Popalzay erin.

75. De wedstrijd wordt definitief beslist door Paal: 1-4.

73. Imran Oulad Omar mikt de bal net boven de kruising.

70. Freek Thoone begint aan zijn laatste twintig minuten in de eerste divisie.

69. Dordrecht staat inmiddels achter in Den Bosch. Maar dat is op dit moment niet meer relevant voor Achilles.

66. Emir Smajic mist vanaf een paar meter. En dat is niet voor het eerst dit seizoen.

62. Doriano Kortstam knalt er af en toe flink in met harde tackles, maar wel op de bal.

59. Dubbele wissel bij Achilles. Emir Smajic en Imran Oulad Omar komen erin. Kenny Elders en Nassim Amaarouk gaan naar de kant

57. Freek Thoone krult de bal net naast het doel.

55. Trainer Eric Meijers leeft fanatiek mee.

48. Achilles begint de tweede helft meteen met een offensief.

45. Het is rust. Geert Derks, de pater familias van Achilles met de fraaie bijnaam Opa Kip, kan toch nog een beetje lachen ondanks alle ellende bij zijn club.

44. Barry Beijer kopt over na een vrije trap.

40. Antonio Stankov combineert met Nassim Amaarouk en rondt af na geknoei van ex-Graafschapper Hidde Jurjus.

38. De wedstrijd van concurrent Dordrecht is stilgelegd wegens vuurwerk. Maar bij deze stand hier maakt dat allemaal niks uit. En ondertussen heeft Jong PSV nog veel kansen laten liggen.

36. Het wordt zo een heel vervelend afscheid voor Freek Thoone.

33. Aardige actie Versteegen, maar zijn schot mist alle richting.

27. En daar is nummer drie, weer Gudmundsson. Een drama deze dag voor Achilles. Bepaald geen Bevrijdingsdag.

26. Ook zonder puntenaftrek zou dit fataal zijn. Daar kan ook John Troost niks meer aan doen.

20. Nu scoort Piroe wel. Achilles protesteert tevergeefs wegens buitenspel: 0-2.

17. Piroe gaat op Te Loeke af en komt er struikelend langs, maar kan dan de bal niet in het doel tikken.

14. Jong PSV pakt de leiding via een prachtige treffer van Gudmundsson.

13. Een scherpe bal van Freek Thoone komt op de paal terecht.

10. Achilles begon nerveus, maar komt beter in de wedstrijd. Maar Jong PSV heeft de beste kans via voormalig NEC-jeugdspeler Piroe.

7e minuut: Niek Versteegen zorgt voor dreiging. De spits was de laatste vier wedstrijden telkens goed voor een doelpunt.

20.00 De laatste eerste divisiewedstrijd in Groesbeek van dit seizoen en misschien wel voor veel langere tijd is begonnen.

19.56 John Troost meldt zich in Groesbeek. Kan de Nijmeegse Soulcoach een marge van vijf punten in één wedstrijd overbruggen?

19.40 Achilles-trainer Eric Meijers staat de pers rustig te woord, ondanks de onrustige dag

19.30 De pers is in groten getale aanwezig bij de wedstrijd

19.15 Achilles voetbalt vanavond 'gewoon' om degradatie te voorkomen

19.03 Jong PSV is wel de favoriete tegenstander van Achilles op de eigen Heikant. De eerste drie confrontaties tegen de Eindhovense beloftenploeg werden allemaal gewonnen.

19.00 De opstelling voor deze laatste thuiswedstrijd kent geen verrassingen. Joey Dekkers ontbreekt door een schorsing en Freek Thoone (foto) speelt voor de laatste keer in het zwart-wit. Hij verkast volgend seizoen naar AWC.

Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; van de Beek, van Steen, Sürmeli; Amaarouk, Versteegen, Thoone.

18.55 De woede en verontwaardiging op de sociale media zijn groot. Maar je kunt het ook anders zien:

18.52 Nog even de situatie. Door de puntenaftrek is het verschil met Dordrecht nu vijf punten. Bij winst van Achilles en verlies van Dordrecht wordt dat dus twee punten en mocht de Groesbeekse club via de rechter de beslissing van de KNVB met succes aanvechten, dan wordt degradatie alsnog afgewend.