Liveblog: Gedegradeerd Achilles wil toch nog winnen van Jong PSV

GROESBEEK - Het vonnis van drie punten in mindering is keihard aangekomen bij Achilles'29. Degradatie is eigenlijk al een feit, maar toch proberen de Groesbekers het seizoen waardig af te sluiten thuis tegen Jong PSV.

19.03 Jong PSV is wel de favoriete tegenstander van Achilles op de eigen Heikant. De eerste drie confrontaties tegen de Eindhovense beloftenploeg werden allemaal gewonnen. 19.00 De opstelling voor deze laatste thuiswedstrijd kent geen verrassingen. Joey Dekkers ontbreekt door een schorsing en Freek Thoone (foto) speelt voor de laatste keer in het zwart-wit. Hij verkast volgend seizoen naar AWC. Te Loeke; Stankov, Beijer, Kortstam, Elders; van de Beek, van Steen, Sürmeli; Amaarouk, Versteegen, Thoone. 18.55 De woede en verontwaardiging op de sociale media zijn groot. Maar je kunt het ook anders zien: 18.52 Nog even de situatie. Door de puntenaftrek is het verschil met Dordrecht nu vijf punten. Bij winst van Achilles en verlies van Dordrecht wordt dat dus twee punten en mocht de Groesbeekse club via de rechter de beslissing van de KNVB met succes aanvechten, dan wordt degradatie alsnog afgewend.